Preise steigen massiv – So kassieren Basler Hotels während der Art Basel ab Während der Art Basel nutzen die Hoteliers die hohe Nachfrage aus dem Ausland. Gäste finden zwar noch freie Hotelzimmer. Die Preise haben es aber in sich. Kurt Tschan

Das Skylight, das Fenster zum Himmel, soll für die Messe Basel bald wieder aufgehen. Durch die Art Basel erhoffen sich im September auch die Basler Hotels grosse Umsätze. Foto: Art Basel

Ein grüner Salat für 30 Franken. Die «teuerste Bratwurst der Welt», wie ein amerikanischer Journalist von der Messe in Basel berichtete, und ein Hotelzimmer, das achtmal so teuer war als sonst. Machen Abzocker an der Art Basel, die vom 20. bis zum 26. September 2021 stattfinden wird, wieder grosse Kasse und stopfen Löcher, die während der Corona-Pandemie entstanden sind?

Das Beispiel des Hotels Hyperion lässt solche Bedenken aufkommen. Aktuell bezahlt man im 4-Stern-Hotel am Messeplatz für ein Superior-Zimmer 145 Franken pro Nacht. An der Art müssen Gäste aber mindestens fünf Übernachtungen buchen, der Zimmerpreis klettert auf exorbitante 1190 Franken, wie diese Zeitung berichtete. Ein Einzelfall? Keineswegs. Im Euler kostet ein Bett zwischen dem 16. und dem 20. August gesamthaft 536 Franken, zwischen dem 20. und dem 24. September schon satte 3100 Franken. Auch das Hotel Märthof, das Coop gehört und im Juli in Betrieb geht, lässt es bei den Preisen ordentlich krachen: Der Gast muss vom 20. bis zum 24. September für ein Superior-Zimmer 2515 Franken bezahlen. In der Vergleichsperiode im August sind es 776 Franken.