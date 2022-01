In der Sperrzone – So kann die Fasnacht in Allschwil stattfinden Zertifikatskontrollen, 3-G, aber kein Umzug: Die Gemeinde führt ihre Fasnacht unter strengen Auflagen durch. Basel bleibt zurückhaltend – trotz einer vielversprechenden Änderung in der Covid-Verordnung. Julia Gisi Andrea Schuhmacher

So wars in Allschwil 2020. In diesem Jahr entfällt der Umzug, aber die Fasnacht findet in der Gemeinde trotzdem statt. Foto: Pino Covino

Während sich Basel-Stadt mit dem Entscheid noch schwertut, hat sich die Baselbieter Nachbargemeinde Allschwil bereits entschieden: Sie will die Fasnacht dieses Jahr durchführen – wenn auch auf andere Art und Weise als gewohnt. Konkret: in einer Sperrzone um den Dorfplatz. So zumindest steht es in der Medienmitteilung, die die Wildviertel-Clique Allschwil, die Organisatorin der Allschwiler Fasnacht, am Freitag verschickt hat. Demnach können am Sonntag, 27. Februar, der Morgestraich zwischen 5 und 6 Uhr sowie das fasnächtliche Treiben am Nachmittag unter dem Motto «Mir löön nit lugg» stattfinden. Dies aber in einem klar abgegrenzten und kontrollierten Rahmen.