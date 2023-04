Nach den beiden Zugentgleisungen vom Freitagabend bei Lüscherz BE und Büren zum Hof BE bleiben die beiden Bahnstrecken einstweilen an den Unfallorten gesperrt. In beiden Fällen verkehren Bahnersatzbusse.

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) teilte am Samstag auf seiner Internetseite mit, zwischen Jegenstorf BE und Lohn-Lüterkofen SO fahre bis zum 3. April kein Zug. Es geht um einen Abschnitt der Bahnstrecke Bern-Solothurn.

Der RBS schreibt in einer Mitteilung an die Passagiere, die Unternehmensleitung drücke allen Betroffenen ihre Anteilnahme aus. Den Verletzten wünsche sie rasche Genesung. Zwölf Personen wurden beim Unfall in Büren zum Hof verletzt, eine davon schwer.

Der RBS werde sich «eingehend mit den Gründen des Unfalls befassen», heisst es auch. Nach aktuellen Erkenntnissen stehe als Unfallursache das Unwetter mit starken Windböen im Vordergrund. Der RBS sei an den Ermittlungen zum Unfallhergang beteiligt.

In Lüscherz BE entgleiste am Freitag die Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI). Sie gehört zum Unternehmen Aare Seeland mobil (ASM). Dieses Unternehmen schreibt auf der Internetseite, zwischen Täuffelen BE und Siselen-Finsterhennen BE verkehrten Ersatzbusse. In Lüscherz wurden beim Unfall drei Personen verletzt.

Passagierin Anna G. geriet in PanikDas Internetportal blick.ch veröffentlichte am Samstag ein Interview mit einer Passagierin des in Büren zum Hof entgleisten RBS-Zugs. Die 14-jährige Anna G. sagt im Video, sie habe plötzlich starken Wind bemerkt und dann einen Schlag gespürt. Das sei wohl der Wagen vor dem Ihrigen gewesen, der entgleist sei und an ihrem Wagen vorbeigeflitzt sei.

Laut der Berner Kantonspolizei entgleisten in Büren zum Hof der Triebwagen und zwei weitere Wagen, während andere auf den Gleisen blieben.

Sie habe Panik bekommen und Schutz gesucht bei einer anwenden Frau, berichtete Anna G. Diese habe sie beruhigen können. Die Passagiere im Zug hätten sofort Angehörige oder Freunde angerufen. Etwa zwei Stunden lang seien die Passagiere ihres Wagens im Zug geblieben, weil die Rettungskräfte zuerst den Verletzten hätten helfen müssen.

Nach dem Aussteigen seien die unverletzten Passagiere ins Dorf marschiert. Viele Anwohner hätten den Zugpassagieren warme Getränke angeboten. (SDA)