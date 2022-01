Streit um Sammlung Bührle – So kam es zur Schlammschlacht am Zürcher Kunsthaus Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie aus einer Abrechnung unter Historikern eine international beachtete Affäre wurde. Rico Bandle

Aufmüpfiger Historiker: Erich Keller, Autor von «Das kontaminierte Museum». Foto: Boris Müller

Es ist eine spektakuläre Kehrtwende, die der prominenteste Bührle-Kritiker eingeschlagen hat. Noch vor drei Jahren lobte Historiker Erich Keller an einer Tagung die «akribische Provenienzforschung der Stiftung Bührle», also die Herkunftsforschung der Bilder. «Dabei geht die Stiftung weiter als die meisten anderen ihrer Art», sagte er in seinem Vortrag. «Sie gibt auch Literaturhinweise und schafft so viel Klarheit wie möglich aufgrund der Dokumente, die zur Verfügung stehen.»

Mittlerweile tönt alles anders. Keller unterstellt der Bührle-Forschung, die Herkunft gewisser Bilder zu beschönigen, zum Teil würden bewusst Fakten unterschlagen. Die Untersuchung sei nicht unabhängig erfolgt, entsprechend auch nicht glaubwürdig. In seinem Buch «Das kontaminierte Museum» legt er sämtliche Vorwürfe in einer Art Anklageschrift dar und startete damit eine monatelange Kontroverse, die sich zu einer Politaffäre entwickelte und sogar international für Schlagzeilen sorgt.