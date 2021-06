Basel am Flüchtlingstag – So kämpft die offene Kirche Elisabethen gegen das Vergessen Zehntausende Menschen sind seit 1993 auf der Flucht nach Europa ums Leben gekommen. In Basel wurde ihnen ein temporäres Mahnmal geschaffen. Mirjam Kohler

Zum Flüchtlingstag wurde ein temporäres Mahnmal geschaffen. Foto: Kostas Maros

Hunderte weisse beschichtete Stoffstreifen tanzten am Wochenende vor der Elisabethenkirche an Holzkonstruktionen im Wind. Sie reiben aneinander, rascheln wie die Blätter einer Baumkrone. Anders als Bäume symbolisieren diese Stoffstreifen aber nicht das Leben, sondern den Tod. Auf jedem von ihnen steht handgeschrieben ein Datum, ein Name, eine Todesursache: «ertrunken», «erstickt», «erfroren», «wurde erschossen», «hat sich das Leben genommen».

Über 44’000 Flüchtende – also zweimal alle Einwohnerinnen und Einwohner von Riehen und Bettingen – sind seit 1993 im Zusammenhang mit Europas Migrationsregime gestorben. An sie wollte die offene Kirche Elisabethen am Wochenende anlässlich des Flüchtlingstags erinnern und hat dafür, mit Unterstützung vieler Freiwilliger, ein Mahnmal auf Zeit geschaffen.