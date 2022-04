Moment mal – So jung – und schon ein Problembaum Die Stadtgärtnerei hat am westlichen Ende der Gellertstrasse einen Baum gepflanzt. Das ist schön. Weniger schön ist, dass er Fussgängern im Weg steht. Meinung Martin Furrer

Ein natürliches Hindernis bleibt ein Hindernis: Jungbaum an der Gellertstrasse, nahe der St.-Alban-Anlage. Foto: Martin Furrer

Basel liebe seine Bäume sehr, las man am Montag in den Medien, als die Stadt den «Tag des Baumes» feierte. Die Stadtgärtnerei wies aus diesem Anlass darauf hin, dass die Arten- und Sortenvielfalt noch nie so gross gewesen sei wie heute: Stolz teilte sie mit, dass auf der Allmend derzeit nicht weniger als 26’500 Bäume die Herzen der Passanten erfreuten.