Umstrittene Technologie im Einsatz – So jagen Schweizer Polizisten mit Gesichtserkennung Verbrecher Mehr Sicherheit oder Überwachungsstaat? Programme zur automatischen Identifizierung von Gesichtern sind umstritten. Die Kapo Aargau gibt als Einzige Einblick in die digitale Verbrecherjagd – während andere lieber schweigen. Simone Luchetta

Träumt von einem Real Time Crime Center : Adjutant André Gloor, Chef im Lage- und Analysezentrum der Kantonspolizei Aargau. Foto: Dominique Meienberg

Die Frau hat langes, dunkelbraunes Haar, zu einem Rossschwanz gebunden, eine hohe Stirn und dunkle Augen. Viel mehr ist wegen der Hygienemaske nicht zu erkennen. Auf dem Fahndungsbild trägt sie einen beigen Mantel und Jeans. Sie wird verdächtigt, zwischen 2016 und 2021 in vier Kantonen Taschendiebstähle verübt zu haben, den letzten im vergangenen Februar in einem Kleidergeschäft in Aarau.

Nun konnte die Frau verhaftet werden. Auf die Spur gekommen war ihr die Kantonspolizei (Kapo) Aargau dank einer neuen Gesichtserkennungssoftware, mit der sie seit wenigen Wochen arbeitet. «Ohne diese Software hätten wir die Frau nicht identifizieren können», sagt Adjutant André Gloor, Leiter des Daten- und Analysezentrums der Kapo Aargau.