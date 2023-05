Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Wie führt man ein langes Leben? Was braucht es, um das Altern auszubremsen – und sich auch mit vielen Lebenjahren jung zu fühlen? In einer Spezialfolge des täglichen Podcasts «Apropos» erzählen drei Menschen, alle um die 100 Jahre alt, was ihr Geheimnis ist. Denise Jeitziner, Tina Huber und d Alexandra Kedves vom Ressort Leben haben sie porträtiert.

Wissenschaftsredaktor Nik Walter erklärt, warum mir überhaupt altern, was in unserem Körper und Geist passiert – wie man den Prozess am besten ausbremsen kann. Und warum das Silicon Valley das Thema für sich entdeckt hat. Gastgeberin der Podcast-Folge ist Mirja Gabathuler.



