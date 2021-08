1800 Impfungen seit Freitag in Basel – So ist die neue Impfkampagne angelaufen Der erfolgreichste Walk-in-Impftag, viele Fragen zur dritten Covid-Impfung: Das sagen die Behörden zur Impfoffensive. Mirjam Kohler

Eine lange Warteschlange bildete sich letzten Freitag vor dem Basler Impfzentrum. Foto: Basler Zeitung

Seit vergangener Woche verstärkt der Kanton Basel-Stadt seine Bemühungen, über die Corona-Impfung zu informieren. Zwischen Donnerstag und Montag hätten sich 1200 Personen für eine Impfung angemeldet, teilte das basel-städtische Gesundheitsdepartement am Dienstag mit.

Im gleichen Zeitraum seien zudem 1800 Impfungen verabreicht worden. Am Freitag sei ausserdem ein neuer Rekord aufgestellt worden. Mit 656 Personen hätten sich so viele Menschen wie noch nie an einem Walk-in-Impftag ohne Anmeldung impfen lassen. Zum Vergleich: Aktuell werden an einem Tag mit Terminen zwischen 300 und 500 Personen geimpft. «Am Vormittag mussten die interessierten Personen bis zu eine Stunde warten bis zur Registrierung. Gegen Mittag ist die Wartezeit dann stark zurückgegangen», schreibt das Gesundheitsdepartement (GD) auf Anfrage.

Wer stellt sich in die Wartschlage? «Es ist von jungen bis älteren Jahrgängen alles dabei und breit durchmischt. Es fällt uns auf, dass rund die Hälfte der Personen am Walk-in-Tag sprachliche Barrieren hat und gebrochen Deutsch spricht», erklärt Anne Tschudin, Mediensprecherin des GD.

Drittimpfungen beschäftigen

Diese Walk-in-Tage finden neu jeweils am Mittwoch und am Freitag statt. Interessierte können sich dann jeweils ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen.

Am sogenannten Impftelefon konnte sich die Bevölkerung von Expertinnen und Experten zum Thema Impfen informieren lassen. 260 Anrufe gingen ein, 123 Personen konnten mit den Ärztinnen und Ärzten sprechen. Etwa jede vierte beratene Person liess sich direkt mit dem Impfzentrum verbinden, um einen Termin zu vereinbaren.

Ein zentrales Thema bei den telefonischen Beratungen war gemäss Gesundheitsdepartement die dritte Impfung, auch Booster-Impfung genannt. Diesbezüglich liefen aktuell Abklärungen auf Bundesebene, wird Kantonsapothekerin Esther Ammann in der Medienmitteilung zitiert: «Sobald der Entscheid über den Zeitplan für die Schweiz feststeht, werden die Drittimpfungen von den Kantonen organisiert.» Der Kanton werde informieren, sobald man mehr wisse.

So können Sie sich impfen lassen Infos einblenden In der Schweiz dürfen sich in der Schweiz wohnhafte Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Zur Impfung muss eine Krankenversicherungskarte und, falls vorhanden, ein Impfpass mitgebracht werden. Für eine Impfung gegen Covid-19 können Sie sich im Kanton Basel-Stadt hier online oder telefonisch unter 0800 555 655 anmelden. Am Mittwoch (13 bis 17 Uhr) und am Freitag (9 bis 13 Uhr) finden sogenannte Walk-in-Tage im Impfzentrum Basel-Stadt (Congress Center Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel) statt. Dann kann man sich auch ohne vorherige Anmeldung impfen lassen. Im Baselbiet kann man sich im Impfzentrum Muttenz (Stegackerstrasse 12, 4132 Muttenz) impfen lassen. Online kann man sich hier anmelden, telefonisch unter der Nummer 061 552 25 25. Auch in einzelnen Baselbieter Apotheken kann man sich impfen lassen. Die Liste finden Sie hier. Es muss im Vorfeld ein Termin abgemacht werden.

