Nach Aufstieg in die Swiss League – So intensiv wird die Vorbereitung des EHC Basel Nach dem Aufstieg in die Swiss League beginnt für den EHC Basel mit dem Testspiel gegen den SC Bern die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Daniel Schmidt

Das Projekt Swiss League bestreitet der EHC mit einigen neuen Akteuren – doch auch viele alte sind geblieben. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Wenn der EHC Basel am Freitagabend mit dem Testspiel gegen den 16-maligen Schweizer Meister SC Bern in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, ist dies für den Club gleichbedeutend mit dem Beginn einer neuen Ära. Der EHC ist nach seinem Konkurs vor acht Jahren zurück im Profigeschäft – dementsprechend wird das Projekt Swiss League mit einer gehörigen Portion Intensität angegangen.

Wie intensiv diese Spielzeit für den EHC werden soll, zeigt sich bereits in der Anzahl der Vorbereitungsspiele, die der Verein bis zum Ligabeginn am 16. September geplant hat: Bereits zwei Tage nach dem Spiel gegen Bern empfängt Basel in der St.-Jakob-Arena den künftigen Ligakonkurrenten aus Visp. Nach fünf Tagen Spielpause folgen zwei Auswärtsspiele in zwei Tagen – die Gegner sind der deutsche Erstligist Bietigheim Steelers und der Playoff-Finalgegner des EHC in der vergangenen Saison, Hockey Huttwil.

Ab dem 16. August absolviert der EHC weitere drei Auswärtsspiele innerhalb einer Woche. Dafür reist das Team nach Sierre, ins vorarlbergische Lustenau und nach Mulhouse. Zu Beginn des Septembers finden dann die letzten Begegnungen statt: Nach einem Gastspiel beim EHC Freiburg am 3. September schliesst der EHC mit zwei Heimpartien gegen Olten und Langenthal die Vorbereitung ab. Wer als Fan diesen Spielen live vor Ort beiwohnen möchte, dem dürfte ein Aspekt sicherlich besonders zusagen: Der Eintritt für alle Vorbereitungsspiele des EHC ist kostenlos.

Die Testspiele des EHC Basel Infos einblenden 5. August, 19 Uhr: EHC Basel – SC Bern

7. August, 14 Uhr: EHC Basel – EHC Visp

12. August, 20 Uhr: Bietigheim Steelers – EHC Basel

13. August, 17.30 Uhr: Hockey Huttwil – EHC Basel

16. August, 20 Uhr: HC Sierre – EHC Basel

20. August, 18.30 Uhr: EHC Lustenau – EHC Basel

23. August, 20 Uhr: Scorpions de Mulhouse – EHC Basel

3. September, 19.30 Uhr: EHC Freiburg – EHC Basel

6. September, 20.15 Uhr: EHC Basel – EHC Olten

9. September, 20.15 Uhr: EHC Basel – SC Langenthal

Auf personeller Ebene geht der EHC mit einigen neuen Gesichtern in diese Vorbereitung: Erst kürzlich gab das Team die Verpflichtung von Devin Muller bekannt. Der 30-Jährige bringt mit 376 NLB- und Swiss-League-Partien beträchtliche Erfahrung mit. Patrick Zubler und Jens Nater konnte man erneut ins Boot holen, nachdem beide bereits in der Vorsaison für den EHC im Einsatz gewesen waren.

Vom Ligakonkurrenten EHC Visp kam Stürmer Sandro Brügger, der 2019 mit Basels Partnerclub SC Bern Schweizer Meister wurde. Mit Eigengewächs Robin Schwab aus Olten, Mike Wyniger aus Sierre und Samuele Pozzorini aus Winterthur verpflichtete der EHC zuvor noch drei weitere Spieler aus seiner neuen Liga. Ebenfalls für Basel im Einsatz sein wird das 19-jährige Talent Nicolas Warmbrodt, das bereits letzte Saison leihweise für den EHC spielte. Der Verteidiger war zuvor Captain des U-20-Elit-Teams des EHC Biel.

EHC Basel: Zu- und Abgänge Saison 2022/2023 Infos einblenden Zugänge: Jakob Stukel (HC Pustertal), Mike Wyniger (HC Sierre), Robin Schwab (EHC Olten), Samuele Pozzorini (EHC Winterthur), Nicolas Warmbrodt (Biel-Bienne U20), Sandro Brügger (EHC Visp), Brett Supinski (Västerviks IK), Devin Muller (HC La Chaux-de-Fonds). Abgänge: Fabian Steinmann (EHC Seewen), Jérôme Lanz (EHC Zunzgen-Sissach), Eric Himelfarb (Karriereende), Marcell Révész (DEAC), Lucas Smith (SC Lyss).

Besondere Aufmerksamkeit wird in der neuen Spielzeit auch auf den beiden neuen Ausländern liegen: Der 25-jährige Kanadier Jakob Stukel stösst vom italienischen Club HC Pustertal zum Team von Trainer Christian Weber, der amerikanische Center Brett Supinski spielte letzte Saison in der zweithöchsten Eishockeyliga Schwedens.

Auf der Abgabeseite hingegen ist insbesondere der sportliche Verlust von Meisterschütze Eric Himelfarb zu verkraften. Der 39-Jährige bleibt dem EHC Basel nach seinem Rücktritt jedoch in anderer Funktion erhalten: Er wird zukünftig an der Seite von Christian Weber als Assistenztrainer fungieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.