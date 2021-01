Covid-19-Bekämpfung – So impfen unsere Nachbarn im Elsass und Baden-Württemberg Alle wollen dasselbe: die verwundbarsten Bevölkerungsgruppen zuerst schützen – doch die Strategien, dieses Ziel zu erreichen, sind nicht überall gleich. Mischa Hauswirth

Die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen wie hier im elsässischen Kaysersberg erhalten ab Jahresbeginn eine Dosis des Covid-19-Impfstoffes. Ebenso das Betreuungs- und Pflegepersonal. Foto: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias

Die Schweiz impft. Baden-Württemberg impft. Und auch Frankreich hat damit begonnen, allerdings erst in einem Pilotprojekt mit auserwählten Alters- und Pflegeheimen in Sevran und Dijon sowie in einem Spital in Sevran. Die erste Phase der grossen nationalen Impfaktion mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech-Pfizer soll Anfang Januar starten, wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte.

Die Franzosen gehen dabei einen anderen Weg als die Deutschen und auch die Schweiz. Sie setzen nicht auf Impfzentren, sondern auf eine möglichst flächendeckende Durchimpfung der Alten- und Pflegeheime. Dort hatte auch Frankreich – insbesondere während der ersten Welle – eine sehr hohe Ansteckungs- und Sterblichkeitsrate.