35,4 Grad in Riehen – So heiss wurde es am Sonntag in der Region Basel Die Hitzewelle hat die Schweiz im Griff. Besonders heiss wurde es heute in Riehen, aber auch andere Messstationen verzeichneten Temperaturen deutlich über 30 Grad. Nina Jecker

Eine Hitzewelle hat die Schweiz im Griff. Keystone

Die angekündigte Hitzewelle ist in der Region Basel angekommen – und sorgt für Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Laut den Messungen des privaten Wetterdienstes Meteonews ist es in Riehen am Sonntag besonders heiss geworden: Hier wurde im Zeitraum um 18 Uhr ein Wert von 35,4 Grad angezeigt.

Auch in Basel haben die Messgeräte Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke festgestellt. An der Station Basel-Binningen beispielsweise wurde es 34,5 Grad heiss. Auch am Euro-Airport befindet sich eine Messstation, laut den dortigen Daten erreichten die Temperaturen am Flughafen einen Wert knapp über 35 Grad.

Und es wird noch heisser…

An anderen Orten in der Schweiz war es sogar noch heisser: In Wallisellen ist die Temperatur laut der dortigen Messstation im Verlauf des späteren Nachmittags sogar auf 36,5 Grad gestiegen.

Vielerorts war der Sonntag mit diesen Werten der bisher heisseste Tag des Sommers. Ein Rekord, der schon bald wieder gebrochen werden könnte. Am Montag soll es laut Meteonews mit Temperaturen «nur» knapp über 30 Grad zwar zunächst etwas kühler werden, am Dienstag werden jedoch erneut Höchsttemperaturen erwartet, die die Werte vom Sonntag laut Meteorologen sogar noch toppen können.

Für einige Menschen kann die Hitze nicht nur zur Belastung, sondern zu einem Gesundheitsrisiko werden. Man sollte sich deshalb nicht an der prallen Sonne aufhalten und darauf achten, genügend Wasser zu trinken.

Entspannung kommt ab Mittwoch. Kältere Luft und Regengüsse sorgen dann dafür, dass die Temperaturen wieder unter 30 Grad fallen.

