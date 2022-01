Verkehr, Wohnen, Fruchtbarkeit, Klima – So hat sich Basel in den letzten 100 Jahren verändert Wie viele Verkehrsunfälle hat es seit 1921 gegeben? Wie stark ist die durchschnittliche Temperatur in dieser Zeit gestiegen? Wie sieht es mit der Fruchtbarkeit in der Ehe aus? Das «Statistische Jahrbuch» feiert seinen 100. Geburtstag – eine Zeitreise in Zahlen. Dina Sambar

Kaum wiederzuerkennen: Der Messeplatz in Basel vor rund 80 Jahren. Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt/Privatarchiv MCH Group/Hans Keerl

Seit 100 Jahren gibt es in Basel ein «Statistisches Jahrbuch». Zum Jubiläum wurden nun alle Ausgaben online zur Verfügung gestellt. Die darin enthaltenen Daten bieten interessante Einblicke in die aktuellen und früheren Lebensumstände. Zeitreisen in die Vergangenheit. Hier acht Häppchen.

Ehebruch, Scheidungen und Fruchtbarkeitsziffer

1949 wurden 353 Ehen geschieden. Der häufigste Grund war Ehebruch (169), gefolgt von Ehezerrüttung (168), Geisteskrankheit (7), Verbrechen (6), Verlassung (2) und Nachstellung (1). Im Jahr 2020 kam es zu 378 Scheidungen. Gründe werden keine mehr aufgeführt.