Roche-Areal vorher und nachher - So hat Roche das Basler Stadtbild verändert

«Tower-Light-Projection»

Aufmerksamen Baslerinnen und Baslern, die freie Sicht auf die Rheinseite der Roche-Türme haben, dürfte bereits aufgefallen sein, dass da etwas ganz Grosses geplant ist. Denn zum Beispiel am Sonntag gegen 22 Uhr diente das ältere, kürzere der beiden gewaltigen Hochhäuser bereits als Projektionsfläche für Testbilder. Und wer kürzlich am St. Alban-Rheinweg entlang spaziert ist, wird vielleicht auch gesehen haben, dass bereits in regelmässigen Abständen Lautsprecher installiert worden sind. Am Dienstag um 21 Uhr gilt es ernst. Die Vorführung zum 125. Geburtstag von Roche dauert zwei Stunden. Die «Tower-Light-Projection» gibt es vier Mal: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ab Mittwoch jeweils schon um 20 Uhr. Die St. Alban-Fähre ist an allen vier Abenden extra länger unterwegs. (mw)