Daten aus den Kantonen – So häufig sind Corona-Ausbrüche in Schulen wirklich Neue Zahlen zeigen erstmals, wie häufig Schülerinnen und Schüler tatsächlich in Quarantäne müssen. Elterngruppen erhöhen derweil den Druck. Jacqueline Büchi

Die Maskenpflicht wird im neuen Schuljahr in den meisten Kantonen aufgehoben. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Rui Biagini aus Zollikon hat drei Buben. Drei, sieben und neun Jahre alt. Der Vater ist besorgt: «Wollen wir wirklich einfach zuschauen, wie unsere Kinder durchseucht werden?» Die Corona-Krise war für ihn ein politisches Erweckungserlebnis: Zusammen mit Dutzenden anderen Eltern sammelt er derzeit Unterschriften für die Petition «Protect the Kids». Sie fordert eine generelle Maskenpflicht an Schulen, präventives Testen mindestens zweimal pro Woche sowie CO₂-Messgeräte und Luftfilter in jedem Klassenzimmer.

Eine andere Petition, die online fleissig geteilt wird, trägt fast denselben Namen: «Schützt die Kinder». Doch die Ziele der beiden Projekte könnten unterschiedlicher nicht sein. Dieser Vorstoss nämlich fordert ein «Impfmoratorium für alle Kinder unter 16 Jahren». Unterstützt wird er unter anderem von der Gruppe «Eltern für Freiheit», die auch gegen Massentests und Maskenobligatorien an Schulen kämpft. Auch sie argumentiert mit dem Kindswohl.