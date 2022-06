Nie gebaut – So haben sich Architekten das neue Basel erträumt Ein Holzhochhaus am Riehenring, ein Schwimmbad am Wettsteinplatz – unzählige Projektideen wurden in der Vergangenheit gewälzt – und dann auf dem Friedhof der Visionen begraben. Ein Streifzug durch die Geschichte. Martin Furrer

In Basel wird gebaut wie verrückt. Man ist angesichts der vielen Gruben und rot-weissen Abschrankungen versucht, zu sagen: Basel ist eine einzige grosse Baustelle. Umso interessanter ist daher der Blick auf Bauprojekte, die in den vergangenen hundert Jahren in Basel zwar angedacht, geplant und von der Politik propagiert, aber trotzdem nie verwirklicht worden sind.