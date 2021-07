Notruf-Ausfälle – So haben die Basler Blaulicht-Organisationen die Nacht gemeistert Was, wenn die offiziellen Notrufnummern nicht mehr funktionieren? Die regionalen Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Freitag gefordert. Mirjam Kohler

Die Einsatzzentrale der Rettung Basel-Stadt. Foto: Florian Bärtschiger

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen etwa 11 Uhr und 8 Uhr kam es bei der Swisscom zu einer Störung in der Festnetztelefonie. Davon betroffen waren auch die Notrufnummern 112, 117, 118 und 144 der Nordwestschweizer Kantone. Oftmals habe zwar eine Verbindung zur Einsatzzentrale hergestellt werden können. Nach wenigen Sekunden sei die Verbindung aber wieder abgebrochen, schreibt die Solothurner Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Doch die Blaulichtorganisationen sind auf solche Situationen vorbereitet, wie Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei und der Rettung Basel-Stadt, auf Anfrage schreibt: «Die Einsatzzentralen haben für solche Fälle einen Notfallplan, der rasch umgesetzt wurde. Die Problematik ist, dass uns nicht bekannt ist, ob und wie viele Personen vom Festnetz aus eine Notrufnummer gewählt haben, und es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Nach jetzigem Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass wir alle Notfälle bearbeiten konnten.» Für die Blaulichtorganisationen sei die saubere Ermittlung und Aufarbeitung der Störung von zentraler Bedeutung, unterstreicht er.