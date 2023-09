So greift On im Tennis an – «Roger gibt uns die Glaubwürdigkeit» Ein neuer Schweizer Player in der Weltsportart: Mit dem Engagement von Weltnummer 1 Iga Swiatek sorgte Sportartikelproduzent On für Aufsehen. Co-CEO Marc Maurer erklärt die Strategie. Simon Graf aus New York

Ein Chat unter Experten: Roger Federer mit Iga Swiatek und Ben Shelton beim Event in Brooklyn. Foto: Jackie Lee

Anders als in Wimbledon, wo er auf dem Centre Court mit einer grossen Zeremonie gefeiert wurde und einen Tag in der Royal Box verbrachte, bleibt Roger Federer dem US Open fern. In New York war er kürzlich trotzdem, für ein Promo-Event für On in Brooklyn mit Iga Swiatek und Ben Shelton. Die Polin, ein grosser Nadal-Fan, unterhielt sich da erstmals länger mit dem Schweizer. Denn ihre Karrieren überschnitten sich kaum. Als ihr Stern aufging – sie gewann am French Open 2020 ihren ersten von bisher vier Grand-Slam-Titeln –, kämpfte er verzweifelt um ein letztes grosses Comeback. Vergeblich.