US-Vorwahlen im Bann von Donald Trump – So gespalten sind die Republikaner Sie leugnen Bidens Wahlsieg, beschimpfen Parteikollegen als «Establishment-Republikaner» – die Donald-Trump-Anhänger setzen sich gegen gemässigte Kandidaten durch. Diese sind verärgert, die Demokraten reiben sich die Hände. Peter Burghardt aus Washington

Mischt immer und überall mit in seiner Partei: Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Wilkes-Barre in Pennsylvania. Foto: Spencer Platt (AFP)

Sein Name stand bei den republikanischen Vorwahlen diese Woche in New Hampshire weder auf dem Zettel, noch liess er sich am Wahlabend blicken. Trotzdem war Donald Trump einmal mehr im Zentrum. Auch in diesem US-Bundesstaat hatte er seine Leute am Start – und wie! Vor den anstehenden Kongresswahlen für das amerikanische Repräsentantenhaus und den Senat mussten drei Kandidaten der Republikaner nominiert werden. Alle drei Abstimmungen gewannen jeweils Vertreter, die den Segen Trumps hatten und das inoffizielle Kürzel seiner Bewegung wie ein Mantra vor sich her trugen: «Make America great again» – Maga. Das ist ein von Trumps Gemeinde bewundertes und in weiten Teilen der restlichen Welt gefürchtetes Motto.