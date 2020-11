Kein Home-Schooling

Erneut übernimmt Regierungspräsidentin Silva Steiner, jedoch in ihrer Rolle als Bildungsdirektorin. Häusliche Gewalt habe zugenommen. Die Lehrstellensuche sei schwierig. Die Pandemie würde sich erheblich in der Bildungskarriere von Schülerinnen und Schüler zeigen. Deshalb will die Regierung unbedingt verhindern, dass Schulen wieder in den Fernunterricht wechseln müssen. Dafür gäbe es ein eigenes Contact Tracing für Schulfälle.