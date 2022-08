Serie zum Schulbeginn – So geht Wörtlilernen leichter Digitale Hilfsmittel verändern den Unterricht. Eine Virtual-Reality-Brille oder Apps können dazu beitragen, dass Kinder den Stoff in der Primarschule besser aufnehmen. Alexandra Bröhm

Eine Schülerin der Primarschule Naters VS lernt mit der VR-Brille über den Wasserkreislauf. Foto: PD

«Willkommen in den Wolken», sagt das kleine, kugelrunde Wesen in der virtuellen Realität. Onos heisst es, und die 11-jährige Schülerin sieht es in ihrer Virtual-Reality-Brille, die sie gerade im Rahmen eines Schulversuchs trägt. Dort zeigt ihr Onos, wie sich Wasserteilchen zu Wassertropfen im Himmel zusammenballen und wie so langsam eine Wolke entsteht.