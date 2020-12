Angela Merkel im Bundestag – So geht Schlagfertigkeit Die deutsche Kanzlerin wird während einer Rede von Zwischenrufen gestört – und liefert als Reaktion ein rhetorisches Glanzstückchen ab. Das Video davon geht viral. Philippe Zweifel

Bundeskanzlerin Merkel reagiert prompt auf einen Zwischenruf aus dem rechten Bundestagflügel. Video: Twitter

Heute sprach die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Was normalerweise eine mehrstündige und für die Allgemeinheit mässig spannende Aussprache über den Etat des Kanzleramts ist, war heuer natürlich auch von den Ausgaben in der Corona-Krise geprägt – ein heikles Thema. Immer wieder kam es zu Zwischenrufen von rechts.

Als Merkel unbeirrt weiterfuhr und befand, dass die Zahl der Kontakte zu hoch sei, kam es zu einem weiteren Zwischenruf vom rechten Flügel und AfD-Bundestagsfraktionschefin – «Das ist doch überhaupt nicht bewiesen!» – und einer derart souveränen Reaktion Merkels, dass der Videoausschnitt davon innert weniger Stunden zum Viralhit wurde.