Energiekrise in Europa – So helfen Regierungen ihren Bürgern In ganz Europa sind steigende Energiekosten das bestimmende Thema. Der Umgang damit aber ist unterschiedlich. Ein Streifzug durch fünf Länder. red

Was tun angesichts immer höherer Lebenshaltungskosten? Das beschäftigt die Politik aller europäischer Regierungen. Foto: Getty Images

Steigende Energiepreise sind in diesen Tagen das bestimmende Thema in Europa. Überall suchen Länderregierungen nach Antworten auf die Frage, wie sie ihre Einwohnerinnen und Einwohner finanziell entlasten können. Die einen setzen dabei vor allem auf Direktzahlungen und Steuernachlässe. Manche, wie etwa Italien, Rumänien und Griechenland, haben Übergewinnsteuern eingeführt, um Profite von Energiekonzernen einzuziehen und in Form von Hilfen an Verbraucher umzuverteilen.

Einige Länder andere diskutieren über Preisdeckel in verschiedenen Formen – ein Thema, zu dem die EU-Kommission demnächst Vorschläge präsentieren will. Das derzeit bevorzugte Modell der Behörde sieht vor, für günstig erzeugten Strom aus Wind oder Sonne eine Preisobergrenze festzulegen, die es Regierungen ermöglichen würde, die Differenz abzuschöpfen, wenn die Börsenpreise höher liegen. Am Freitag brachte Ursula von der Leyen auch einen Preisdeckel für russisches Pipeline-Gas ins Spiel, ohne Details zu nennen. Bisher galt die Idee, dass Abnehmer von Gazprom-Gas ein Nachfragerkartell bilden, als wenig realistisch.

Deutschland

Direktzahlungen für Rentner und Studierende, eine Strompreisbremse für Haushalte und ein Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger: Mit einem 65 Milliarden Euro schweren dritten Entlastungspaket reagiert die Ampel-Koalition auf die massiv gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten. «Wir werden niemanden alleine lassen», bekräftigte der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach mühsamen Beratungen von SPD, Grünen und FDP seit Samstag. Er zeigte sich überzeugt, dass Deutschland damit «durch diese schwierige Zeit kommen» werde.

Geplant ist unter anderem eine Einmal-Zahlung an Rentnerinnen und Rentner und eine Erhöhung des Kindergelds. Wohngeldberechtigte erhalten einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss.

Die Regierung will sich zudem mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr an einem Nachfolger-Modell für das populäre Neun-Euro-Ticket beteiligen. Voraussetzung sei, dass «die Bundesländer mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen», heisst es in dem Beschlusspapier. Ziel sei ein «preislich attraktives Ticket» im Rahmen von 49 bis 69 Euro monatlich für ein deutschlandweites Nahverkehrsticket.

Nicht über den Staatshaushalt läuft die neue Strompreisbremse. Sie soll Privathaushalten, aber auch kleinen und mittleren Unternehmen für eine Basisverbrauch «Strom zu einem vergünstigten Preis» garantieren. Finanziert werden soll dies über eine sogenannte Übergewinnsteuer, mit der Krisengewinne wegen der hohen Strompreise bei Energieunternehmen abgeschöpft werden sollen.

Bei Strompreisdeckel und Übergewinnsteuer setzt Deutschland zunächst auf eine Einigung auf europäischer Ebene. Scholz betonte aber, notfalls sei die Regierung auch bereit, die Pläne alleine auf nationaler Ebene «zügig» umzusetzen. AFP

Italien

In Italien fällt die Debatte über die hohen Energiepreise ausgerechnet in den Wahlkampf: Am 25. September wählen die Italiener ein neues Parlament, da will sich natürlich keine Partei mit Sparmassnahmen unbeliebt machen. Und so appellieren jetzt alle an Mario Draghi, er möge bitte schnell handeln, den Familien helfen, den Firmen. Auch die Parteien, die ihn im Juli stürzten, bedrängen den geschäftsführenden Premier. Es muss Draghi kurios vorkommen, dass sich wieder alle nach seiner entschlossenen Hand sehnen (Mehr zum Thema: Viel Applaus vor dem Abgang: Draghis Testament ist ein Manifest). Er weigert sich bisher aber standhaft, neue Schulden zu machen, das sei kein gutes Mittel.

Die Regierung sucht nach zehn Milliarden Euro für etwas Linderung der Not, einen Teil davon erhofft man sich von einer im Frühjahr beschlossenen Sondersteuer auf die Extraprofite der Energiekonzerne – Steuersatz: 25 Prozent. Doch manche Unternehmen wehren sich vor Gericht. Kommende Woche will Rom Massnahmen zur Eindämmung des Stromverbrauchs für den Herbst und den Winter beschliessen: weniger Licht in den Strassen und auf die Sehenswürdigkeiten etwa; dazu mehr Home-Office, damit die Heizkosten der Ämter und Ministerien nicht explodieren.

Unterdessen helfen sich die Italiener selbst. In den Städten heften Bars und Restaurants ihre horrenden Stromrechnungen ans Fenster. Sie rechtfertigen damit höhere Preise. Einige haben auch schon den Preis für den Espresso erhöht, um zehn oder zwanzig Cents nur. Doch in Italien ist der gute, billige caffè am Tresen nun mal sakrosankt: Alles über 1,20 Euro ist eine Sünde. Man hört auch von Lokalen, die ihre Kunden bei Kerzenlicht bedienen, ohne jede Romantik. Und von Hotels, die für den Gebrauch der Klimaanlage Aufpreise verlangen.



Nur in einer Region im Süden Italiens sind die Sorgen nicht ganz so gross: In der Basilicata, auch als «Texas Italiens» bekannt, fördern sie eigenes Gas und Öl. Sehr populär war das nie, man bangte immer um Gesundheit und Umwelt. Nun aber hat die bürgerliche Regionsverwaltung zusammen mit den Ölkonzernen beschlossen, den «Lucani», wie die Bewohner der Basilicata genannt werden, die Energie zu verbilligen. Gewissermassen als Entschädigung für die Entbehrungen über all die Jahre. Die Lucani sollen jetzt für Strom und Gas nur etwa halb so viel bezahlen müssen wie alle anderen Italiener. Oliver Meiler

Grossbritannien

Boris Johnson vertröstet seine Landsleute schon seit Wochen. Die Regierung werde ein gewaltiges Hilfspaket ankündigen, verspricht der Premier – allerdings erst, wenn klar sei, wer ihm nachfolge. Nun, allzu lange müssen die Britinnen und Briten nicht mehr warten, am kommenden Montag entscheidet sich, wer nach Johnson in 10 Downing Street einzieht.

Egal, ob Liz Truss oder Rishi Sunak Premier wird, eines steht jetzt schon fest: Der oder die Neue muss erklären, was die Regierung gegen die hohen Energiepreise tun will, und zwar schnell. Bereits von Oktober an werden die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger dramatisch steigen. Der von der Aufsichtsbehörde Ofgem festgelegte Preisdeckel für die jährlichen Gas- und Stromkosten wird dann um mehr als 80 Prozent erhöht, von derzeit 1971 Pfund auf 3549 Pfund.

Eine solche Obergrenze gibt es in Grossbritannien bereits seit 2017. Der Preisdeckel bezieht sich auf den Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts mit zwei bis drei Personen. Und das bedeutet in Zahlen: pro Jahr 2900 Kilowattstunden Strom sowie 12'000 Kilowattstunden Gas. Wer allerdings mehr verbraucht, den schützt der Preisdeckel nicht vor einer noch höheren Rechnung. Wie es aussieht, wird die Preisobergrenze auch im Januar und im April noch einmal stark angehoben. Prognosen zufolge könnte dann die jährliche Energierechnung für durchschnittliche Haushalte auf bis zu 7000 Pfund steigen.

Die steigenden Preise sind allgegenwärtig. Für einen doppelten Espresso zahlt man am Bahnhof in Birmingham mittlerweile 4,35 Pfund, also gut fünf Euro. In London kostet ein Pint Bier zurzeit um die sechs Pfund. Glaubt man den Gastro-Analysten von CGA, wird der Preis im kommenden Jahr auf 8,48 Pfund steigen. Schon jetzt hat Grossbritannien mit 10,1 Prozent die höchste Inflationsrate unter den G-7-Staaten.



Also, was tun? Liz Truss, die Favoritin für Johnsons Nachfolge, will vor allem eines: die Steuern senken, sodass die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Geld in der Tasche haben. Rishi Sunak hält davon nichts, er warnt davor, dass damit nur die Inflation weiter steigen würde. Beide Möchtegernpremiers versprechen zwar Hilfe für all jene, die sich die hohen Energierechnungen schlichtweg nicht leisten können; sie sagen aber nicht, wie diese Hilfe genau aussehen soll. Für Unternehmen sind jedenfalls Mehrwertsteuersenkungen im Gespräch, so wie in der Corona-Lockdown-Zeit.

Wie Johnson wollen auch Truss und Sunak Grossbritannien möglichst unabhängig von ausländischen Energielieferungen machen. Dazu zählt der Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem der Windkraft. Ansonsten setzt London auf den Bau neuer Atomkraftwerke und die verstärkte Förderung von Öl in der Nordsee. Alexander Mühlauer

Spanien

Spaniens Ausgangsbedingungen sind nicht schlecht: Das Land ist deutlich weniger vom russischen Gas abhängig als andere, es hat seine Gaseinkäufe schon vor Jahren diversifiziert und die Kapazitäten für Flüssiggas ausgebaut, das unter anderem aus den USA per Schiff kommt. Ein Drittel aller europäischen Flüssiggas-Terminals steht in Spanien. Gleichzeitig ist die iberische Halbinsel kaum ans europäische Strom- und Gasnetz angeschlossen, was Spanien und Portugal ermöglichte, einen Gaspreisdeckel einzuführen – die sogenannte «iberische Ausnahme». Nach Angaben der spanischen Regierung ist der Strompreis dank dieser Massnahme nun 17 Prozent niedriger; auf einem Allzeithoch liegt er trotzdem.



Die gestiegenen Energiepreise schlagen sich deutlich auf die Preise nieder, die die Spanier in den Supermärkten, Restaurants und Hotels zu bezahlen haben. Alles ist teurer geworden, die Inflationsrate lag im August bei 10,4 Prozent. Um die Bürger zu entlasten, hat Spaniens Premier Pedro Sánchez schon im Frühjahr weitreichende Massnahmen verkündet: Der Benzinpreis wird mit 20 Cent pro Liter subventioniert, die Mehrwertsteuer auf Strom- und Gasrechnungen ermässigt, Mieterhöhungen sind auf zwei Prozent gedeckelt, die Sozialhilfeleistungen wurden erhöht und besonders betroffene Branchen mit Soforthilfen unterstützt. Aktuell können Pendler ausserdem vier Monate lang ein Null-Euro-Ticket für regelmässige Fahrten mit Zug und S-Bahn nutzen.



Einen Grossteil dieser Ausgaben will die spanische Regierung finanzieren, indem sie Energiekonzerne und Banken zur Kasse bittet: Für sie fällt künftig eine Übergewinnsteuer an, sieben Milliarden Euro will die Regierung in den kommenden zwei Jahren so einnehmen. Sánchez zufolge bleibt von dem Geld sogar noch genug übrig, um zusätzliche Stipendien für Schüler und Studierende aufzulegen. Karin Janker

Österreich

Lösungsvorschläge und Lösungsansätze für die Energiekrise sind in Österreich erst einmal vor allem finanzieller Natur. Die Regierung betont, sie habe mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht und in Summe etwa 33 Milliarden Euro investiert, um die Belastungen für die Bürger zu senken – über eine Erhöhung der Pendlerpauschale, Einmalzahlungen, Energiezuschüsse.



Auch auf eine Strompreisbremse hat man sich immerhin im Ministerrat geeinigt, die Ausgestaltung ist aber noch offen. Ansonsten gibt es bisher keine konkreten Beschlüsse über Markteingriffe. Österreichs Kanzler Karl Nehammer forderte zuletzt vor allem eine europäische Anstrengung. Den Vorschlag einer Übergewinnsteuer, über die der Kanzler im Mai laut nachgedacht hatte, verfolgte er nach lauten Protesten aus der Wirtschaft nicht weiter aktiv. Das Umweltministerium fordert zum Stromsparen auf; Ministerin Leonore Gewessler hat sich jedoch gegen die Forderung aus Klimaschützerkreisen, Tempo 100 auf Autobahnen einzuführen, ausgesprochen.



Ohnehin ist das dominierende Thema in Österreich derzeit die finanzielle Schieflage des Energiekonzerns Wien Energie, der sich offenbar mit Termingeschäften überhoben hat und von der Regierung nun eine Kreditlinie von vorerst zwei Milliarden Euro braucht. Vorwürfe, der Konzern im Eigentum der Stadt Wien habe sich gross verspekuliert, weist dieser zurück. Cathrin Kahlweit

Schweden

Die Nachricht verdüsterte den für schwedische Verhältnisse sehr warmen und sonnigen Spätsommer: 7,70 Kronen kostete eine Kilowattstunde am 16. August zwischen 19 und 20 Uhr in Südschweden, so teuer war sie Medienberichten zufolge noch nie. Eine momentane Preisspitze, aber Zeichen für ein grösseres Problem.



Im europäischen Vergleich ist Elektrizität in Schweden günstig, war sie immer schon. Das Land erzeugt mit Wasserkraft, Atomenergie und Windrädern mehr Strom, als es benötigt – fast ohne fossile Brennstoffe, auch geheizt wird meist elektrisch. Schweden hat Frankreich kürzlich sogar als grössten Stromexporteur Europas abgelöst (was mit Problemen in französischen Atomkraftwerken zusammenhängt).



Aber die Ressourcen sind ungleich verteilt. Schwedens Strommarkt ist in vier Zonen gegliedert. Die dünn besiedelte nördlichste produziert den meisten Strom – vor allem dank grosser Wasserkraftwerke. Im dichter besiedelten Süden wird weniger Elektrizität erzeugt. Von dort aber wird viel Strom in Länder wie Finnland, Dänemark oder Deutschland exportiert. Weshalb sich der Preis in Südschweden an die vom knappen Gas getriebenen Preise anderer Länder annähert. Südschweden müssen im Schnitt doppelt bis dreimal so viel für Strom zahlen wie ihre Landsleute im Norden.



Schwedens Politiker überbieten sich gerade darin, Hilfe gegen die jüngsten Preissteigerungen zu versprechen. So verfügte etwa die sozialdemokratische Regierung im August, der staatliche Netzbetreiber Svenska Kraftnät solle umgerechnet knapp drei Milliarden Euro an die Haushalte zurückgeben. Das Unternehmen hat wegen der gestiegenen Preise sehr hohe Gewinne erzielt. Die konservative Opposition fordert darüber hinaus Steuersenkungen. Volkswirte warnen schon vor «Elektrizitätspopulismus», der die Inflation anheizen könne. Ihnen fehlen im Massnahmen-Potpourri vor allem Anreize und Appelle zum Energiesparen. Die aber wird es wohl frühesten nach dem 11. September geben – dann wird in Schweden ein neues Parlament gewählt. Gunnar Herrmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.