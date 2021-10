Im Keller der Super League – So gehen die Krisenclubs mit ihrer misslichen Lage um Während man sich bei St. Gallen noch keine grossen Sorgen macht, könnte es bei Sion bald zur Entlassung des Trainers kommen. Ein Blick ans Tabellenende der Super League. Florian Raz , Marcel Rohner , Thomas Schifferle

FC Sion: Noch stehen Constantin zwei im Weg

Lange Gesichter: Sions Ersatzspieler schauen zu, wie ihre Kollegen gegen GC untergehen. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Den Eindruck, es könnte um mehr gehen als um eine Pressekonferenz vor einem Spiel, will man beim FC Sion gar nicht aufkommen lassen. Thema an diesem Freitagmittag soll der FC Zürich sein, am Sonntag steht das Spiel im Letzigrund an. Doch darum schert sich gerade keiner, im Wallis haben sie andere Probleme als den FCZ.

Die Luft bei Sion ist wieder einmal etwas dicker, als man es sich vorgestellt hat. Schlechte Resultate haben damit zu tun und Christian Constantin. Der Präsident sagte unter der Woche zu «Le Matin», wenn Vizepräsident Gelson Fernandes und Sportchef Barthélémy Constantin nicht wären, hätte er Trainer Marco Walker bereits entlassen.