WEF-Verschwörungs­theorien – Sie haben Angst vor einer neuen Welt­ordnung Gegen das Welt­wirtschafts­forum richtet sich eine neue Art von Protest, millionen­fach geteilt. So gefährlich sind die WEF-Verschwörungs­theorien der Telegram-Aktivisten. Andreas Tobler

Beim WEF solle eine neue Weltordnung vorbereitet werden, sagen Verschwörungstheoretiker. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Protest gegen das WEF in Davos gibt es seit gut einem Vierteljahrhundert, er gehört quasi zum Programm, spätestens seit 2000 Autonome sich in der Bergstadt Scharmützel mit der Polizei lieferten, erst Schneebälle flogen und dann der McDonald’s brannte. Doch in diesem Jahr scheint sich etwas verschoben zu haben. Denn plötzlich kommt der Protest nicht mehr primär von links. Sondern vermehrt von Verschwörungsideologen, die von dunklen Mächten raunen, die mit dem WEF eine neue Weltordnung etablieren wollen. Mit dieser Neuordnung sollen normale Menschen von einer Elite und einem «digital-finanziellen Komplex» angeblich enteignet und versklavt werden.