Auf Einladung der Handelskammer beider Basel (HKBB) diskutierten alle acht Kandidaten der Baselbieter Regierungswahlen erstmals – und wahrscheinlich zum einzigen Mal – an einem gemeinsamen Podium. Die «Basler Zeitung» war am Donnerstagabend mit dabei und hat den Politikerinnen und Politikern genau zugehört. Wer hat bei der Diskussion die knackigsten Aussagen getätigt? Wer hat sich am besten geschlagen? Wer hat enttäuscht? Hier ist unser Ranking.