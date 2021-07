Kommentar zum Dopingfall Hussein - Unprofessionell in aller Öffentlichkeit

Doping bei Kariem Hussein – So gefährdet Hussein fahrlässig seine Zukunft Erneut handelt ein Schweizer Top-Leichtathlet dumm und unwissend. Dafür bezahlt der Hürdenläufer mit weit mehr als seiner neunmonatigen Dopingsperre. Meinung Monica Schneider aus Tokio

Wird die Schweiz in Tokio nicht repräsentieren: Kariem Hussein. Foto: Urs Jaudas (Weltklasse Zürich)

Fünf Tage erst ist es her, seit Rekordsprinter Alex Wilson in einem Video aufgetaucht ist, das ihn an der Arbeit mit einem Coach zeigt, der wegen Dopingvergehen lebenslang gesperrt ist. Und schon hat die Schweizer Leichtathletik ihren nächsten, noch spektakuläreren Fall: Kariem Hussein, der Hürden-Europameister von 2014, ist im Juni in einer Dopingkontrolle hängen geblieben. Er stolperte über die allseits bekannte Lutschtablette Gly-Coramin, die kurzzeitig stimulierend wirkt, im Training eingenommen werden darf, im Wettkampf aber nicht. Dafür wurde er neun Monate gesperrt.

