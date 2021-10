Vertrag mit ABB – So funktionieren die neuen E-Busse der BVB Bis zum Jahr 2027 soll der gesamte Basler Busbetrieb elektrifiziert werden. Das Technologieunternehmen ABB liefert die nötige Ladeinfrastruktur.

Die BVB hat 120 Elektrobusse gekauft. Foto: Florian Bärtschinger

Es ist eines der grössten Infrastruktur-Projekte der Schweiz: Das Technologieunternehmen ABB teilt mit, es werde im Rahmen eines Grossauftrags der Industriellen Werke Basel (IWB) die Umstellung auf einen nachhaltigen E-Bus-Betrieb bis 2027 ermöglichen. ABB soll die Ladeinfrastruktur bereitstellen, für deren Betrieb wiederum die Energieversorgerin IWB verantwortlich ist.

Der Auftrag sei Teil der Bemühungen der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), bis in sechs Jahren die gesamte Busflotte auf batterieelektrischen Betrieb umzustellen. So soll die gesetzliche Vorgabe umgesetzt werden, im Kanton Basel-Stadt bis 2027 den gesamten öffentlichen Verkehr zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu betreiben.

Die Stadt Basel beschafft sich dazu über 120 E-Busse. Diese seien langfristig die wirtschaftlichste Lösung, heisst es seitens der BVB. In der einjährigen Testphase habe sich der Energieverbrauch der Busse als viel tiefer herausgestellt als erwartet. Durch das ständige Anhalten in der Stadt würde beispielsweise die Energie, die beim Bremsen entsteht, zurück in die Batterie geleitet, was die Einsatzdauer der Busse erheblich erhöhe.

Aufladung in fünf Minuten

Die Busse werden über Nacht geladen. Dafür soll die Garage Rank, in der bis jetzt BVB Busse abgestellt werden, neu gebaut und an die Bedürfnisse der E-Flotte angepasst werden. Zum Laden der Busse braucht es sogenannte Pantographen, welche an der Oberseite der Busse andocken. Zusätzlich zu den Ladekapazitäten der Garage Rank seien an zwei Endhaltestellen sogenannte Schnelllader mit einer Leistung von je 450 kW vorgesehen: am Euro Airport und in Kleinhüningen, heisst es seitens der ABB.

So sehen die Pantographen zum Laden aus. Foto: Leo Wyden

Die BVB plant drei weitere Schnelllader an den Endhaltestellen Bottmingen Schloss, Riehen Bahnhof und Wyhlen – Siedlung. Mit mehr Lademöglichkeiten kann die Reichweite der E-Busse gesteigert und das gesamte Busnetz flexibler gestaltet werden. An diesen Gelegenheitsladestationen brauchen die Busse lediglich vier bis sechs Minuten, um sich neu zu laden.

ABB liefert sowohl die Ladestationen als auch die gesamte erforderliche Netzanschluss-Ausrüstung inklusive der Software für das Ladeinfrastruktur-Management. Der Netzanschluss der Ladestationen ermöglicht laut Angaben der ABB eine Fernüberwachung und Steuerung durch den Betreiber. «Man kann sich das Ganze vorstellen wie beim E-Banking. Der Betreiber – in diesem Fall die IWB oder die BVB – kann sich in das System einloggen und sich den Status der Ladestationen anschauen. Darüber hinaus ist es möglich, sich einen Alarm zuschicken zu lassen, wenn die Station nicht richtig funktioniert», sagt Jochen Horn, Produktmarketing-Leiter des ABB gegenüber der BaZ.

Der Vertrag umfasst zudem den Unterhalt der Anlagen. Zum finanziellen Umfang des Auftrags werden keine Angaben gemacht.

