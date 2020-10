Maskenpflicht im Freien – So werden die neuen Corona-Regeln in Basel befolgt Die neuen Massnahmen vom Bund sollen uns vor einem zweiten harten Lockdown bewahren. Interpretiert werden sie von der Bevölkerung aber auf verschiedene Art und Weise. Eine Reportage. Andrea Schuhmacher

In den Basler Einkaufsmeilen gilt seit Donnerstag die Maskenpflicht. Foto: Pino Covino

Nachmittags in der Freien Strasse. Seit Donnerstag gilt die Maskenpflicht in belebten Fussgängerzonen. Beim Schlendern durch die Einkaufsmeile von Basel fällt aber schnell auf: Längst nicht jede und jeder hat sich den unbeliebten Stofffetzen ums Gesicht geschnallt. Viele tragen die Maske weiterhin nur in den Läden. Draussen hängt die Maske am Ellbogen oder wird um den Hals getragen. Hin und wieder sehen wir eine Polizeipatrouille. Mehr als verwarnen tut sie nicht. Wir gehen auf eine Gruppe junger Frauen und Männer zu. Sie alle halten sich vorbildlich an die neuen Massnahmen während sie vor der Zara-Filiale Schlange stehen. Wir fragen: Wie findet ihr die Einführung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum? Die Antwort kommt prompt und erfrischend ehrlich: «Scheisse.»