Herbstmesse in Zeiten der Energiekrise – Bitte keine «Leerfahrten» – Stadt Basel appelliert an Standbetreiber Neben neuen Attraktionen stellte die Stadt Basel erstmals auch vor, wie viel Energie der Anlass in der Regel verbraucht. Rigoros durchgreifen wird sie bei den Stand- und Bahnbetreibern jedoch nicht. Julia Gisi

Dieses Jahr kehrt das Riesenrad Bellevue zurück auf den Münsterplatz. Foto: Pino Covino

Eine Herbstmesse ohne funkelnde Lichter, ohne Bahnen – unvorstellbar. Doch genau dieses Szenario stand am Dienstagmorgen an der Medienorientierung der Stadt Basel zur Debatte – schliesslich zeichnet sich gerade eine Energiekrise ab. Seit Wochen wird die Bevölkerung dazu angehalten, sparsam mit Strom umzugehen. Gilt dasselbe nun auch für die Bahnbetreiber an der Herbstmesse?