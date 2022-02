Die Regierung hat entschieden – So findet die Basler Fasnacht 2022 statt – und so reagieren die Cliquen Jetzt ist definitiv klar: Am 7. März geht es los mit den «drey scheenschte Dääg» – inklusive Morgenstreich. Wir erklären, was das für Fasnächtler und Zuschauer heisst. Andrea Schuhmacher Dominik Heitz Rachel Hueber

Es gibt drei Tage «gässle»! Foto: Kostas Maros

Endlich hat das lange Spekulieren ein Ende. Heute Nachmittag teilte die Regierung an einer Medienkonferenz im Congress Center mit: Die Fasnacht findet statt. Durchgehend von Montagmorgen, 4 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 4 Uhr, ist das «Gässle» in der Innenstadt erlaubt. Wir erklären, was das heisst und wie die Aktiven darauf reagieren.

Findet der Morgenstreich statt?