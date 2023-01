Life & Style: Erschwinglicher Luxus – So finden Sie das perfekte Parfüm – für sich und Ihren Lieblingsmenschen Im riesigen Angebot ein Parfüm zu finden, das gefällt und zum Charakter passt, ist schwierig, und man kann schon mal die Übersicht verlieren. Unsere Autorin hat Tipps, die die Suche erleichtern. Katrin Roth

Unsere Beauty-Bloggerin Katrin Roth weiss, worauf man beim Parfümkauf achten muss. Foto: PD

Die Lust auf einen neuen Duft kommt so regelmässig wie jene auf ein neues Outfit. Man wählt es je nach Anlass: ein kleines Schwarzes für den Abend, einen blumigen, fröhlichen Akkord für das sonnige Wochenende. Und wie wäre es mit einer Liebeserklärung zum Valentinstag? Vielleicht ist es Ihnen ja auch aufgefallen beim Blick in den Kalender: Bis zum Valentinstag dauert es gerade mal noch gut zwei Wochen, die – wir wissen es noch von Weihnachten – meist so rasend schnell vergehen, dass irgendwann die Zeit knapp wird. Und genau die braucht es, wenn Sie Ihrem Herzensmenschen zum «Tag der Liebenden» am 14. Februar ein Parfüm schenken wollen. Sie haben es nicht so mit dem Valentinstag? Lesen Sie trotzdem weiter, denn es folgen noch der Mutter- und der Vatertag.