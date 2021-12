«Los emol» – der BaZ-Podcast – So feierte man vor 70 Jahren in Basel Weihnachten Wie wurde Heiligabend bei Ihnen zugebracht? Bei unserem Podcast-Gast -minu wurden an die 40 Leute eingeladen, und die Kinder mussten in der Küche warten. Für ihn ist Heiligabend bis heute «das Highlight des Jahres». Raphaela Portmann

Schon als Kind sei Weihnachten sein liebstes Fest gewesen, erzählt der Kultbasler -minu unserem Podcast-Moderator René Häfliger. Nur der Morgestraich sei noch schöner: «Ich bin ein Weihnächtler, und ich bin ein Fasnächtler.» Die Vorfreude, die als Kind über ihn gekommen sei, als Laternen oder eben die Kerzen am Christbaum angezündet worden seien, verspüre er heute noch.

In -minus Elternhaus sind vor Weihnachten alljährlich die Schlüssellöcher verklebt worden – die Kinder konnten so weder einen Blick auf den Tannenbaum, noch ins Schlafzimmer der Mutter und des Vaters werfen. Dort seien nämlich ganz verstohlen die Geschenke eingepackt worden.

Am Weihnachtsessen, zu dem an die 40 Leute kamen, haben die Kinder nicht teilgenommen. Viel zu gross sei die Aufregung gewesen. Die Kleinen haben im Voraus ein Brötchen und eine heisse Schokolade bekommen und in der Küche auf das ersehnte Bimmeln des Weihnachtsglöckchens gewartet, das zu den Geschenken unter dem reich geschmückten Baum rief.

Frohe Weihnachten

So wurden die Festtage in einem Basler Haushalt der 50er-Jahre gefeiert. Doch natürlich hat jede Familie ihre eigenen Traditionen und Bräuche. Welche Erinnerungen haben Sie an die Weihnachten Ihrer Kindheit? Und wie verbringen Sie die Feiertage heute?

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle eine besinnliche Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Der BaZ-Podcast «Los emol» begrüsst Sie in zwei Wochen im nächsten Jahr mit einer neuen Folge.

