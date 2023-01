«Mir hei no Energie» – So feiert Kleinlützel die Fasnacht 2023 Nach zwei Jahren Absenz kann die Fasnacht in der Gemeinde wieder stattfinden. Die Fasnachtsclique Litzlerchnertsch kann dabei ihr 50-Jahr-Jubiläum nachholen. Tobias Burkard

Unter dem Motto «Mir hei no Energie» will die Fasnachtsclique Litzlerchnertsch den widrigen Umständen der letzten Jahre trotzen. Foto: zvg

Nun hat auch die Kleinlützler Fasnachtsclique Litzlerchnertsch ihre Plakette offenbart. Ganz unter dem Motto «Mir hei no Energie» wollen die Kleinlützler zeigen, dass sie die letzten Jahre unbeschadet überstanden haben. Zudem wollen sie ihr 50-jähriges Jubiläum nachfeiern, das im Jahr 2021 hätte stattfinden sollen.

Die Kleinlützler Fasnacht wird am Donnerstag, 16. Februar, mit Mehlsuppe, Buchstabensuppe und Käseküchlein im Restaurant Don Pepe eingeläutet. Nach der Kinderfasnacht am Nachmittag wird das offizielle Programm des Tages mit einem Laternenumzug beendet. Am Freitag wird der traditionelle Maskenball unter dem Motto «Woodstock 69» vonstattengehen. Zum Abschluss am Sonntag werben die Kleinlützler mit einem grossen, farbigen Strassenumzug.

