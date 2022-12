Jahreswechsel in der Region Basel – So feiern die Menschen aus verschiedenen Kulturen Personen aus der weiten Welt brachten unterschiedliche Bräuche in die Region. Mit welchen Traditionen begehen Ukrainer, Portugiesen und Thailänder den Jahreswechsel? Isabelle Thommen

Bald schreiben wir das Jahr 2023. Mit welchen Bräuchen verbringen Sie den Silvesterabend? Foto: Ian Schneider (Unsplash)

Der Mann als Erster in der Tür

Wegen des Ukraine-Kriegs flüchteten 2022 Hunderte von Ukrainerinnen und Ukrainern in die beiden Basel. Natalia Brezny-Gawrilko vom Verein «Ukrainer in Basel» erklärt auf Anfrage, dass diese je nach Landesteil verschiedene Traditionen haben. Für sie aus Charkiw im Osten des Landes habe das neue Jahr immer am 1. Januar begonnen. «Wir haben uns mit der Familie versammelt. Es müssen zwölf Gerichte auf dem Tisch sein, eines für jeden Monat.»