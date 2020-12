Pandemie-Weihnachten – So feiern die Epidemiologen, Infektiologinnen und Virologen Es ist ein moralisches Dilemma, mit dem sich derzeit viele konfrontiert sehen: Auf der einen Seite hegt jeder den Wunsch, wie immer Weihnachten zu feiern. Auf der anderen Seite gelten die strengen Corona-Richtlinien. Aufgezeichnet von Barbara Reye

Die bunte Corona-Dekoration am Christbaum soll vor den Gefahren der Pandemie warnen. Foto: Kay Nietfeld (DPA)

Christian Althaus, Epidemiologe Universität Bern

Foto: Keystone

Weihnachten werde ich mit meiner Frau, den zwei Töchtern und meiner Mutter bei uns zu Hause feiern. Das bedeutet also: konsequent Abstand halten und regelmässiges Stosslüften. Die Verwandtschaft meiner Frau in Deutschland können wir nicht besuchen. Für andere Treffen machen wir vielleicht einfach mal einen Winterspaziergang. Ich freue mich auf einige ruhige Tage, an denen ich unter anderem mit den Töchtern Roboter zusammenbauen und mit dem Experimentierkasten hantieren kann. Und dann möchte ich endlich wieder mal ein Buch lesen und vermehrt aufs Rennrad steigen.