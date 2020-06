Ohne Gesang, dafür mit Abstand – So feiern Christen den Gottesdienst in Zeiten von Corona Zahlreiche Katholiken besuchen in Muttenz die zweite Sonntagsliturgie nach der langen Zwangspause. Nathalie Reichel

Trotz aller Freude über den Gottesdienst bedauerten viele Kirchenbesucher am Sonntag das Gesangsverbot. Foto: Pino Covino

Besucherinnen und Besucher, die sich nur auf Plätze setzen dürfen, die mit blauen, pinkfarbenen und gelben Punkten markiert sind, dazu Absperrbänder und Aufseher am Eingang. Was vor einigen Monaten noch für grosse Verwirrung und viele Fragezeichen gesorgt hätte, ist mittlerweile auch in der Kirche absolut normal. Diesen Eindruck vermittelten zumindest die Christen in der römisch-katholischen Kirche in Muttenz, die am Sonntagmorgen zum zweiten Mal nach dem Lockdown den Sonntagsgottesdienst feierten.

Die farbig markierten Bankreihen waren jedoch bei weitem nicht die einzige Corona-bedingte Massnahme. Absperrbänder sorgten dafür, dass nur jede zweite Reihe besetzt werden konnte, und Aufkleber auf dem Boden erinnerten an den einzuhaltenden Sicherheitsabstand. Diese strikt geregelte Sitzordnung sollte sicherstellen, dass sich maximal 155 Leute in der Kirche aufhielten. Zwei Aufseher am Eingang verschafften sich einen Überblick über die eintretenden Personen und erinnerten an die Hygienemassnahmen. Danach ging es für die Besucher nicht zum Weihwasserbecken, sondern natürlich zum Desinfektionsmittelspender.

Trotz Einschränkungen wurde das Maximum an Besuchern bei der heutigen Messe erreicht – wie übrigens auch schon bei jener des vergangenen Sonntags. Die Katholiken waren nicht nur froh darüber, dass Gottesdienste nun endlich wieder stattfinden können, sondern sogar dankbar für die vielen Massnahmen. «Ich fühle mich hier sicher, weil alles so vorbildlich organisiert ist», sagte eine Frau, die auch die erste Sonntagspredigt besucht hatte. Das Gesangsverbot halte sie für die grösste Einschränkung, die sie aber gut nachvollziehen könne, denn: «Schliesslich wollen wir doch, dass die Gottesdienste weiterhin gefeiert werden dürfen.» Der gleichen Meinung war auch eine weitere Besucherin: «Der geregelte und organisierte Ablauf ist zugleich die Voraussetzung dafür, dass wir wiederkommen können.»

Ein Amen im Herzen

Während der Liturgie machten sich die nächsten Einschränkungen bemerkbar. Die Gesangsbücher waren weggeräumt, und an Singen war eben gar nicht zu denken, weswegen nur die Melodie der Lieder aus der Orgel ertönte. Lediglich zum Hymnus «Gloria» durfte nach entsprechender Ankündigung von Pfarrer René Hügin leise gesummt werden. Der Friedensgruss entfiel zwar physisch, nicht aber sinnlich: Viele falteten die Hände zusammen und wandten sich einander kurz zu, statt die Hand zu geben. Anschliessend verlief die Kommunion ziemlich rasch, fliessend und ohne Stau, zumal jeweils nur zwei Sektoren gleichzeitig an der Reihe waren. Vorne angekommen, entfiel aber die Spendeformel «Leib Christi – Amen», weil man einander direkt gegenüber und somit schlichtweg zu nahe stand. «Sagt Amen in eurem Herzen», riet Hügin.

Das Kirchenvolk hörte der Orgel noch ein letztes Mal gebannt zu und verliess anschliessend langsam den Raum. «Es ist halt schon etwas anderes. Und die Organisation hat uns viel Arbeit gekostet», gab die Pfarreisekretärin Franziska Baumann zu. Sie war aber unter dem Strich mit dem Ablauf zufrieden: «Weil die Leute so diszipliniert sind, klappt das ganz gut.» Das bestätigte auch René Hügin. Zwar gebe er ungern während der Liturgie organisatorische Anweisungen, etwa in welcher Reihenfolge die Kommunion zu erfolgen habe, aber die Situation erfordere es nun mal. Über das zahlreich erschienene Kirchenvolk freue er sich ganz besonders: «Ich bin nicht nur zufrieden – ich bin glücklich.»