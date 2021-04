Alles neu an der Binningerstrasse – So fährt die Tramlinie 8 künftig durch Allschwil Für die Schlaufe sollen die Aussensportanlagen beim Schulhaus Gartenhof weichen. Bei der Ziegelei soll neu auch gewohnt werden dürfen. Andrea Schuhmacher

So könnte in Zukunft das Areal bei der ehemaligen Ziegelei aussehen. Links und rechts eines Grünstreifens mit den Pförtnerhäusern würde neu die Tramlinie 8 fahren. Visualisierung: Pool Architekten

Wir schreiben das Jahr 2035. Lina und ihr Enkelsohn Martin steigen am Bahnhof SBB in Basel ins Trämmli. Ihr Ziel: Omas Wohnung im Dorfzentrum von Allschwil. Also ab in den 8er. Keine zehn Minuten später fahren sie an der Haltestelle «Im langen Loh» vorbei. Lina späht aus dem Fenster und erzählt Martin: «Wusstest du, dass früher jetzt schon bald die Endstation kam? Neuweilerstrasse hiess sie, hier kehrte der 8er zurück nach Basel.» Martin ist erst 6 Jahre alt, er kann sich nur dunkel daran erinnern.

Das Tram biegt in die Binningerstrasse ein. Nächste Haltestelle: Paradies, direkt vor dem Restaurant Schützengarten. Weiter geht es entlang des grünen Streifens mit den Pförtnerhäusern der ehemaligen Ziegelei. «Die Ziegelei gibt es schon lange nicht mehr. Nur diese Häuschen mussten sie stehen lassen, weil sie denkmalgeschützt sind. Jetzt wohnen da hinten, wo früher der Ton abgegraben wurde, all die Leute, die im Bachgraben arbeiten», erzählt Lina weiter.