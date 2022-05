Rückkehr des kuriosen Dopers – So etwas fällt nur Kariem Hussein ein Neun Monate war der Hürden-Europameister wegen Dopings gesperrt, nun ist er erstmals wieder gestartet. Mit einem neuen Lutschbonbon in der Tasche. Monica Schneider

Hat die schwierige Zeit der Sperre für neue Ideen genutzt: Kariem Hussein (33). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Reden mochte Kariem Hussein nicht im Verlaufe der vergangenen Woche, denn am Sonntag stand in Genf sein Comeback nach der neunmonatigen Dopingsperre an. Dafür hat der 33-Jährige in den Monaten seit den Sommerspielen in Tokio, die er verpasst hat, regelmässig geschrieben. In Newslettern berichtete er seiner Kundschaft und sonst Interessierten, was ihn gerade umtreibt. Er verstand es dabei immer, die Begriffe «Doping» und «Sperre» zu vermeiden, es ging jetzt darum, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen.