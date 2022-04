Experimentelles Konzert – So erreicht klassische Musik wieder mehr Leute Laura Alvarado von der Schola Cantorum Basiliensis präsentiert im Rahmen ihres Projekts «Bach-Tropfen» eine Idee, wie Bach, Vivaldi und Co. so lebendig wie in der Barockzeit aufgeführt werden könnten. Vivana Zanetti

Im Rahmen des Projekts «Bach-Tropfen» spielen Profis von der SCB mit Amateuren. Foto: Nicole Pont

«Heute denken viele Menschen, sie müssten Experten sein, um klassische Musik geniessen zu können», sagt Laura Alvarado. In ihrem aktuellen Pilotprojekt «Bach-Tropfen» stellt die Oboistin von der Schola Cantorum Basiliensis (SCB) eine Gegenthese auf. Gemeinsam mit einer Gruppe von Amateuren und ihrem eigenen jungen Profiensemble, der Musica Basiliensis, zeigt sie beim Konzertieren in der Offenen Kirche Elisabethen (OKE), wie die alte Tonkunst sich dem Bild einer verstaubten Tradition entledigen und zukünftig wieder eine lebendigere Rolle in der Gesellschaft einnehmen kann.