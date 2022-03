Debatte im Café Philo – So erkläre ich meinen Kindern den Krieg

Dass dieser Tage ein Krieg in Europa tobt, löst in vielen von uns Ohnmachtsgefühle aus. Deshalb lud das Vorstadttheater am Sonntagmorgen dazu ein, mit dem Philosophen Roland Neyerlin über das Unfassbare zu debattieren.