Wissenswertes zum Corona-Pass – So erhalten Sie in beiden Basel ein Covid-Zertifikat Getestete, Genesene und Geimpfte sollen schon bald wieder mehr Freiheiten erhalten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Zertifikat in der Region. Robin Rickenbacher

Das Covid-Zertifikat ist auf dem Smartphone und in Papierform verfügbar. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ich bin bereits geimpft. Wann und wie erhalte ich in der Region Basel mein Zertifikat?

Wer schon vollständig geimpft ist, hat Anspruch auf ein Covid-Zertifikat. Alle Personen, die bei der Registrierung ihre Handynummer angegeben haben, erhalten in Basel-Stadt ab dem 21. Juni eine SMS mit einem Internet-Link zu einem Onlineformular. Füllt man dieses aus, kann damit ein Zertifikat beantragt werden. Die Kosten für den Corona-Pass übernimmt der Bund.

In Baselland sollen derweil diejenigen Personen, die vor Mitte Juni ihre Zweitimpfung erhalten haben, bereits bezüglich eines Covid-Zertifikats angeschrieben worden sein. Dies teilte der Kanton am Freitag mit. Die Zustellung des Zertifikats, ob digital oder postalisch, soll bis zum 28. Juni erfolgen. Basel-Stadt macht keine Angaben dazu, bis wann alle bereits Geimpften ihr Zertifikat erhalten werden.

Zugute kommt den beiden Basel, dass sie in den Impfzentren mit dem System Onedoc operieren. Denn in diesem werden die Handynummern der Impfwilligen registriert. Wer keine Nummer angegeben hat, erhält in Basel-Stadt einen Brief mit dem Link, über den das Zertifikat beantragt werden kann. Dieses lässt sich anschliessend online herunterladen. Im Baselbiet wurde der Link in einem solche Fall ebenfalls per Brief oder per Mail verschickt.

Für Geimpfte ist das Covid-Zertifikat nach aktuellen Angaben 180 Tage gültig. Allerdings liess der Bund am Dienstag durchblicken, dass die Gültigkeit in den nächsten Wochen verlängert wird.

Ich bekomme meine Impfung erst noch. Wie erhalte ich nach dem Termin meine Bescheinigung?

Wer ab dem 21. Juni im Basler Impfzentrum die zweite Dosis erhält, bekommt das Covid-Zertifikat gleich dazu. Foto: Basilisk AG

Wer nach dem 21. Juni in Basel-Stadt vollständig geimpft wird, erhält das Zertifikat nach der zweiten Impfung automatisch digital oder auf Wunsch direkt vor Ort im Impfzentrum ausgestellt. Bei im Vorfeld an Corona Erkrankten genügt dabei eine Impfdosis. Die ersten Zertifikate wurden in einer Probephase bereits vergeben.

Im Baselbiet wird bereits seit dem 14. Juni das Zertifikat automatisch zur Zweitimpfung ausgestellt. 12’000 Zertifikate wurden so bereits vergeben. Der Corona-Pass wird per Brief, Mail oder SMS direkt ausgelöst. Zudem prüft der Kanton, ob das Zertifikat zusätzlich im Impfzentrum ausgedruckt werden kann.

Ich habe eine Covid-Erkrankung hinter mir und bin genesen. Wie muss ich nun vorgehen?

Seit dem 14. Juni können all jene, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben, ein Zertifikat beantragen. Und zwar über ein Formular des BAG. Das positive Testergebnis darf dabei nicht länger als 180 Tage zurückliegen. Die Behörden geben zu bedenken, dass es in der Anfangsphase einige Tage dauern kann, bis der Corona-Pass per Post eintrifft. Eine Zustellung per Mail ist laut dem Basler Gesundheitsdepartement nicht möglich.

Wer sich aktuell oder zukünftig mit Covid infiziert, erhält nach Abschluss der Isolation in Basel-Stadt das Zertifikat direkt durch das Contact-Tracing ausgestellt. Anders im Baselbiet: Hier müssen Interessierte den Corona-Pass selbstständig beantragen. Kein Zertifikat bekommt, wer einen positiven Antigen-Schnelltest vorweist. Die Basler Behörden empfehlen diesen Personen, sich mit einer Impfdosis gegen Corona impfen zu lassen und dabei ein Zertifikat zu beantragen.

Für Genesene ist das Zertifikat ab dem 11. Tag nach dem positiven Testresultat 180 Tage gültig.

Ich habe ein negatives Testergebnis. Wie kann ich den Corona-Pass erlangen?

Nach dem Corona-Test wird das Zertifikat direkt vom Labor oder dem Testzentrum ausgestellt. Foto: Nicole Pont

Bei Getesteten wird in beiden Basel ab Ende Juni das Zertifikat nach einem negativen PCR-Test direkt vom Labor oder nach einem Antigen-Schnelltest direkt von der Teststelle erstellt. Nach Selbst- und Antikörpertests gibt es keinen Corona-Pass. Bei einem PCR-Test soll das Zertifikat digital über die Covid-Certificate-App ausgestellt werden, bei Antigen-Schnelltests wird es von den Testzentren ausgestellt oder ausgedruckt.

Nach einem negativen PCR-Test ist das Zertifikat 72 Stunden ab Zeitpunkt der Probeentnahme gültig. Nach einem Antigen-Schnelltest 24 Stunden.

Ich habe kein Smartphone und kein Internet. Wie kann ich ein Zertifikat beantragen?

Die Bestellung des Corona-Zertifikats für Genesene und schon Geimpfte erfolgt in vielen Fällen digital. Wer keinen Zugang zum Internet hat, hat in Basel die Möglichkeit, sich telefonisch bei den Behörden zu melden. So können Genesene über die kantonale Corona-Infoline (Tel. 0800 463 666, Mo–So 8–17 Uhr) ein Zertifikat beantragen. Bereits Geimpfte können sich telefonisch beim Basler Impfzentrum melden (Tel. 0800 555 655, Mo–So 8–17 Uhr). Im Baselbiet gibt es für diese Fälle ebenfalls eine Telefonnummer (061 552 25 25).

Ich wohne in der Region Basel, wurde aber in einem anderen Kanton geimpft. Wer stellt mir das Zertifikat aus?

Gemäss Bund wird das Covid-Zertifikat von dem Kanton ausgestellt, bei dem die Impfung oder der Test vorgenommen wurde. Für Personen, die zwar in der Region Basel wohnen, sich aber woanders haben impfen oder testen lassen, ist der Heimkanton also nicht zuständig.

In welcher Form ist der Corona-Pass verfügbar?

So sieht die App aus, in die man sein Covid-Zertifikat einspeisen kann. Illustration: Bundesamt für Informatik

Das Zertifikat ist zum einen in Papierform erhältlich. Darauf ist ein QR-Code gedruckt, den man auch in eine App einlesen kann. So lässt sich das Zertifikat auf dem Smartphone mitführen. Die App kann man im App Store und im Google Play Store kostenlos herunterladen (mehr über die Covid-App erfahren Sie hier).

Wo kommt das Zertifikat zum Einsatz?

Nach den Plänen des Bundes soll das Zertifikat im internationalen Reiseverkehr und bei Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und in Discos und bei Tanzveranstaltungen zum Zug kommen. Im Gastronomie- und Freizeitbereich steht es den Betreibern frei, ob sie nur Personen mit Zertifikat einlassen wollen. Sie sollen in einem solchen Fall von Lockerungen profitieren (Hier lesen Sie mehr dazu). Das stösst bei einigen Gastronomen auf Unverständnis. Die Junge SVP versucht derweil, das Covid-Zertifikat zu bekämpfen.

Nachdem sich die Kantone zu den Plänen des Bundesrats geäussert haben, will dieser am 23. Juni definitiv über den Einsatz des Covid-Zertifikats entscheiden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.