Die grosse Übersicht zum Baselink-Areal – So entwickelt sich das Industriegebiet beim Bachgraben Allschwil bekommt sein eigenes «Silicon Valley». Darüber sind nicht alle erfreut: Das Mobilitätskonzept überzeugt nicht. Andrea Schuhmacher

Im Vorfeld zur Abstimmung vom 13. Juni über den Quartierplan Alba in Allschwil wird intensiv über die Entwicklung im Industriegebiet am linken Ufer des Bachgrabens diskutiert. Auf dem 75’000 Quadratmeter grossen Baselink-Areal werden sich in den nächsten Jahren verschiedenste Firmen einquartieren, vor allem aus der Lifescience-Industrie. Wir beantworten für Sie die drängendsten Fragen rund um das Allschwiler «Silicon Valley».

Was regelt der Quartierplan Alba?

Wird der Quartierplan angenommen, darf das Alba-Haus (Nummer 9 auf der Grafik) 40 Meter hoch werden. Ansonsten bleibt es bei den auf dem gesamten Baselink-Areal üblichen 20 Metern. Foto: Pino Covino Im Gebäude sollen dereinst KMU’s einziehen, die im Erdgeschoss Dienstleistungen vor Ort für die Arbeitnehmenden anbieten, so zum Beispiel ein Kindertagesstätte. Visualisierung: Herzog & de Meuron 1 / 2

Der Quartierplan Alba umfasst eine Gesamtfläche von knapp 7000 Quadratmetern und gilt für die zwei Parzellen von JP Bachgraben (Nr. 9 und 10 auf der Grafik) und den Grünraum dazwischen. JP Bachgraben ist eine Gesellschaft der Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Auf der einen Parzelle wird das Alba-Haus gebaut, was auf der zweiten zu stehen kommt, ist noch unklar. Wird der Quartierplan angenommen, darf das Alba-Haus 40 Meter hoch gebaut werden, anstatt der auf dem gesamten Baselink-Areal üblichen 20 Meter. Laut Plan sollen zudem für die nächsten 20 Jahre 500 Quadratmeter Mietflächen für einheimische KMU mietzinsreduziert zur Verfügung gestellt werden. Im Erdgeschoss dieses Bürogebäudes sollen Dienstleistungen vor Ort für die Arbeitnehmenden angeboten werden, so zum Beispiel eine Kindertagesstätte. Teil des Quartierplans ist auch ein Mobilitätskonzept.