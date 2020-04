Letzte Sendung – So emotional war Katja Staubers letzte «Tagesschau» 28 Jahre lang moderierte die Wahlzürcherin die wichtigste Nachrichtensendung der Schweiz. Zum Abschied gab es eine Überraschung.

Emotionaler Abschied Katja Stauber führte durch 2700 Sendungen, das war ihre letzte «Tagesschau». Tamedia

Am Freitagabend moderierte Katja Stauber zum letzten Mal die Tagesschau auf SRF. Drei Jahrzehnte lang führte sie durch die wichtigste Nachrichtensendung der Schweiz. Zum Abschied gab es eine Lobrede von Ehemann und Kollege Florian Inhauser. 2700 Sendungen hat sie seit 1992 moderiert, von Bill Clintons Wahl zum US-Präsidenten bis zur Coronakrise.

Stauber wird künftig hinter der Kamera als Produzentin arbeiten, also mitbestimmen, welche Schwerpunkte in der «Tagesschau» gesetzt werden, welche Beiträge wann in welcher Länge gezeigt werden.

Das letzte Wort hatte die Wahlzürcherin: «Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Ihre Treue, für Lob und angesagte Kritik. Es war mir eine Freude, alles Gute, bleiben Sie gesund. Uf Wiederluege.»

( ij )