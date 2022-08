Psychohygiene – So kämpfen Sie gegen Sorgen Die weltweiten Krisen lösen bei vielen Ängste aus. Vieles kann man nicht ändern, aber gegen das Grübeln darüber kann man sich widersetzen. Isabelle Thommen

Bei Schildkröten ist klar: Bei Gefahr wird der Kopf eingezogen. Die weltweit schwelenden Bedrohungen verursachen derweil bei vielen Menschen Sorgen, von denen sie sich manchmal nur schwer wieder lösen können. Foto: Panos Sakalakis (Unsplash)

Klimakrise, Corona-Pandemie, Krieg in Europa. Wir leben in unsicheren Zeiten. Die Angst vor einer Energiekrise im Winter und jene vor einem möglichen Atomkrieg beherrschen den öffentlichen Diskurs. Plötzlich werden Szenarien, die früher sicher in der Welt der Albträume verstaut waren, zu vorstellbaren Realitäten.