Kommentar zum Stocker-Rücktritt – So droht dem FC Basel die Entwurzelung Mit dem vorzeitigen Abgang des Captains verliert der Club seine vielleicht wichtigste Identifikationsfigur. So droht der FCB aus dem Gleichgewicht zu geraten. Meinung Tilman Pauls

Ein Rücktritt, der durchaus etwas kostet: Valentin Stocker. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Vor etwas mehr als drei Wochen hat Valentin Stocker sein 100. Tor für den FC Basel geschossen. Ecke von rechts, Tavares legt ab, Stocker nimmt den Ball mit dem linken Fuss an, dreht sich um die eigene Achse und trifft mit rechts in den Winkel. Es ist fast ein bisschen schade, dass ihm dann noch der 101. Treffer gelungen ist.

Am Dienstagabend hat der Club den vorzeitigen Rücktritt des 33-Jährigen offiziell bekannt gegeben. Stocker hört auf – und macht direkt weiter: Nach einer Auszeit soll er in den nächsten Jahren ganz behutsam an die Funktion des Sportchefs herangeführt werden. Und man fragt sich ja: Wie wird das Team dann wohl aussehen?