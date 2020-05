Kolumne von Helmut Hubacher – So darf man den Bundesrat nicht verurteilen «Wir erleben aktuell eine mutwillige Zerstörung der Wirtschaft»: Diese Anschuldigung eines Berner Professors geht entschieden zu weit. Meinung Thomas Dähler

Menschenleere Ladenpassage: Der Bundesrat hat die Geschäfte geschlossen. Sicher nicht mutwillig. Foto: Christian Pfander

Vor einer Woche hat das Basler Festival in der Steinenvorstadt schweizweit für Aufsehen gesorgt. In allen Medien, auch in der «Tagesschau» des Schweizer Fernsehens, ist die Menschenansammlung ohne zwei Meter Abstand abgebildet worden. Die gleiche Szene spielte sich in Lausanne unten am See ab.