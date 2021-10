Sweet Home: 10 Schlafzimmerideen – So betten Sie sich schöner Das Bett ist unser wichtigster Rückzugsort, der beim Styling leider oft vergessen geht. Hier finden Sie charmante Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

In der Schweiz herrscht in Sachen Bett und Wäsche in vielen Haushalten immer noch der nordische Schlafstil vor: Fixleintuch, grosses Duvet, zwei Kissen mit derselben Wäsche bezogen und keine Überdecke. Meistens wird nicht mal richtig gebettet und das Bett sieht so eher zerknüllt und entblösst aus.

Hier habe ich für Sie einige Beispiele zusammengestellt, die klassisch und ruhig wirken. Gleichzeitig zeigen sie, wie man sich ohne grossen Aufwand schöner betten kann und wie viel einladender, edler und erwachsener ein liebevoll gestyltes Bett wirkt. Foto über: Coco Lapine Design