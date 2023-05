Im grossen Interview mit der BaZ hat David Degen in zwei Teilen über die aktuelle Situation des Clubs gesprochen. Im ersten Teil geht es um die finanzielle Lage des FCB sowie um die Themen, die den Präsidenten und seine Crew derzeit beschäftigen. Im zweiten Teil spricht Degen über die sportliche Ausgangslage und sagt, warum ihm der Erfolg in der Liga wichtiger ist als in der Conference League.