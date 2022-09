Verschwörungstheorien und Fakten – So baut unser Gehirn seine eigene Realität Der Basler Neurowissenschaftler Philipp Sterzer weiss, weshalb Menschen felsenfest von Dingen überzeugt sein können, die eindeutig falsch sind. Mit Videoexperiment. Dina Sambar

Das Gehirn konstruiert eine Wahrnehmung, auch aus dem, was wir im Laufe unseres Lebens gelernt haben.

Die Erde ist flach. In der Corona-Impfung stecken Mikrochips. Und die Mondlandung war sowieso nur inszeniert. Gemäss Studien sind bis zu 50 Prozent der Bevölkerung Anhänger einer Verschwörungstheorie. Sind sie alle verrückt? Der Neurowissenschaftler und Basler Psychiatrieprofessor Philipp Sterzer weiss, wie solche Überzeugungen in unserem Gehirn entstehen und was man dagegen unternehmen kann.